Голові Донецької облради дали 90% надбавку до зарплати

Голові Донецької обласної ради Андрію ШИШАЦЬКОМУ встановлено надбавку до заробітної платні у розмірі 90%.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила вчора сесія Донецької обласної ради VI скликання.

Рішення про підвищення зарплати голові облради на 90%, а його заступникам – на 80% було прийнято з формулюванням «за особливий характер роботи та інтенсивність праці».

На прес-конференції після сесії А.ШИШАЦЬКИЙ сказав, що тепер його зарплата становитиме близько 14 тис. грн. до виплати податків, з яких він, як і раніше, має намір перераховувати добродійну допомогу у розмірі близько 4,5 тис. грн. Будинку малят у Макіївці.

Він відзначив, що це «не дуже велика зарплата» для керівника такого рангу, і пояснив, що означає «інтенсивність праці» в його разі.

«Інтенсивність – те, що, у принципі, робочий день триває десь близько у середньому 12 годин, що робота на суботу завжди залишається», - сказав А.ШИШАЦЬКИЙ, уточнивши, що його робочий день пов`язаний з переключенням на постійне різнопланове спілкування і з депутатами, і з громадянами.

«А у принципі, на сьогодні для керівника такого рівня з такими повноваженнями зарплата ця не дуже велика, повірте, щодо того ж бізнесу», - сказав голова облради.