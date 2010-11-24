Тігіпку подарували сукню на випадок непомітної втечі з Кабміну

Сьогодні, 24 листопада, під Кабінетом міністрів України молодіжна громадська організація «Покоління Майдану» провела театралізовану акцію «Сукня для Тігіпка».

Як повідомили УНІАН в Українській інформаційній службі, на початку акції її учасники винесли ляльку, що зображувала Тігіпка, довкола неї вишикували людей, які грали роль підприємців. Відтак «підприємцям» зв’язали руки, а двоє людей, на спині яких сяяли написи «Податкова інспекція», почали витрушувати їм кишені. Потім, обібравши «бізнесменів», «податківці» підійшли до ляльки Тігіпка, віддали їй честь і рапортували про виконання роботи. Один із «податківців» дістав з течки декілька примірників «Податкового кодексу від Тігіпка», почав підходити до кожного з підприємців, сувати в зуби по одному і ставити їх на коліна.

Таким чином, йдеться у повідомленні, учасники акції продемонстрували сутність податкової політики, яка буде проводитися у випадку набуття чинності Податковим кодексом, основним розробником якого є віце-прем’єр з питань економіки Сергій ТІГІПКО.

Кульмінацією акції стала передача манекену Тігіпка, на який натягли сукню, до Кабінету міністрів України. “Таким чином учасники акції натякнули С.ТІГІПКУ, що після прийняття такого Податкового кодексу йому варто тікати якнайдалі від гніву підприємців. А щоб залишитися під час втечі непоміченим, ліпше переодягтися в сукню, як це зробив, за легендою, керівник Тимчасового уряду Росії Олексій Керенський під час Жовтневого перевороту”, - пояснили в УІС.

«Коли в Петрограді більшовики захопили владу, керівник Тимчасового уряду Керенський втік за кордон, переодягнувшись у жіночу сукню. Якщо почнеться повстання підприємців, то Сергію Леонідовичу теж доведеться «кивати п’ятами» з України, адже після прийняття нового Податкового кодексу його персона стає чи не найбільш ненависною для українських дрібних підприємців, які складають «середній клас» в Україні. Але ми намагаємося бути гуманними і тому даруємо Сергію Леонідовичу сукню, щоб йому, коли настане «година ікс», не довелося б в авральному порядку шукати цей важливий елемент політичного маскування», - іронізує лідер «Покоління Майдану» Богдан КОВАЛЬЧУК.