Українці Португалії вшанували пам’ять жертв Голодомору

28 листопада українська громада Португалії провела заходи із вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років в Україні.

Про це УНІАН повідомив голова Спілки українців Португалії Павло САДОХА.

За його словами, того дня 10 священників УГКЦ і 10 священиків УПЦ Вселенського патріархату у Португалії відправили поминальні панахиди за жертвами Голодомору. На площі Мартін Моніж у Лісабоні відбувся мітинг-реквієм за участю представників Посольства України у Португалії.

Посол України у Португалії Олександр НИКОНЕНКО закликав громаду не забувати свою історію і продовжувати поширювати правду про неї у світі.

Зі словами солідарності з українським народом виступив депутат португальського парламенту, голова парламентської комісії з міжнародних відносин Жозе Рібейро КАСТРО, який нагадав, що продовжує наполягати на тому, щоб парламент його країни законодавчо визнав Голодомор геноцидом українського народу, як це вже зробили п’ять міських рад Португалії (Грандули, Алканени, Лагоша, Агеди та Абрантеша).

Із промовами до українців під час мітингу звернулися також історик Луїш РІБЕЙРО, заступник голови Асоціації українців у Португалії «Собор» Василь ОСТАП’ЮК та ряд інших гостей.

Голова Християнського руху українців у Португалії Іван ОНИЩУК у своїй промові висловив різке незадоволення позицією Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, озвученою ним під час сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи у квітні цього року, коли Президент заявив, що визнавати Голодомор як факт геноциду того чи іншого народу є неправильним і несправедливим.

На завершення мітингу заступник голови Спілки українців у Португалії Микола ЧАБАН закликав усіх підписати петицію до В.ЯНУКОВИЧА щодо публічного визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу і побажав йому “повернути голову в бік України і стати українським Президентом”.

Після мітингу відбулася поминальна частина заходу, у ході якої присутні запалили «свічку моління», після чого пройшла за жертвами Голодомору та відбулася мирна хода, яку українська громада Португалії проводить уже протягом шести років.