У Польщі вже жалкують, що боронили Україну?

Покращення польсько-російських відносин, якого добиваються політики правлячої у Польщі «Громадянської платформи» (РО), не спричинить погіршення польсько-українських відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив радник Президента Польщі Броніслава КОМОРОВСЬКОГО Роман КУЖНЯР на конференції, присвяченій польсько-російській співпраці, у Варшаві.

Експерт сказав, що сформований РО наприкінці 2007 року уряд не пов’язує покращення відносин з Росією із автоматичним погіршенням співпраці з Україною чи навпаки, що, на його думку, мало місце раніше.

”Думаю, що новий (польський) уряд старається дивитися на польсько-російські відносини - що завжди вважав правильним – в контексті відносин з нашими іншими сусідами автономно”, - сказав він, відповідаючи на запитання УНІАН.

Аналітик відзначив, що попередня політика не принесла реальної користі ні Польщі, ні Україні.

„Таким показовим прикладом поразки нашої проукраїнської та антиросійської політики (...) став Nord Stream. Цього просто у Польщі ніхто не скаже, але ми маємо його тому, бо почали боронити Україну”, - відзначив експерт. (Польща пропонувала Росії заміть “Північного потоку” збудувати другу нитку Ямальського газопроводу польською територією – УНІАН).

Експерт сказав, що польська влада не планує відмовлятися від підтримки євроатлантичної інтеграції України, але не може насильно затягувати державу в НАТО та Євросоюз, якщо цього не хочуть самі українці.

«Наша політика до України не є менш інтенсивною, але не є такою наївною, якою була пару років тому», - наголосив він.

Р.КУЖНЯР також закликав дивитися на співпрацю Польщі з Росією та Україною у ширшому контексті, враховуючи глобальні зміни у світі.

«Наше переконання – Заходу, в тому числі Польщі, - полягає в тому, що для обох сторін буде добре, якщо Росія та інші держави Східної Європи виявляться на нашій стороні, а не – говорю прямим текстом – на стороні Китаю», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня відбудеться перший офіційний візит Президента Російської федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА до Польщі з моменту його обрання навесні 2008 року, що низка оглядачів розцінює як значний крок для покращення відносин між державами.

Довідка УНІАН. Польсько-російські відносини, які традиційно були непростими, зокрема, через складну спільну історію, серйозно погіршилися у 2005 році після здобуття влади у Польщі партією «Право і справедливість» (PIS).

Політики PIS, серед яких був Президент Польщі Лех Качинський, гостро критикували Росію за імперіальну політику та порушення прав людини й активно підтримували вступ України в НАТО та ЄС, що росіяни розцінювали як зазіхання на традиційно належну їм територію впливу.

PIS програв позачергові парламентські вибори в 2007 році, а в липні цього року позачергові президентські вибори програв рідний брат Л.Качинського Ярослав КАЧИНСЬКИЙ представнику РО Броніславу КОМОРОВСЬКОМУ.

Росія намагається заохотити Україну вступити у створюваний нею Митний союз та Єдиний економічний простір замість Євросоюзу.