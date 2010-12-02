КС визнав неконституційним ряд положень бюджету-2010
Держмайно продаватимуть тільки за гривні
Конституційний Суд України визнав неконституційним ряд положень закону про державний бюджет України на 2010 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення КС було прийняте 30 листопада і оприлюднене сьогодні.
Зокрема, визнана неконституційною ст. 14 держбюджету щодо повноважень міністра фінансів України за дорученням Кабінету міністрів брати зобов`язання від імені України, пов`язані із здійсненням позик і наданням держгарантій.
Також визнана неконституційною ст. 24 держбюджету, якою передбачений дозвіл у процесі приватизації державного майна оплачувати його вартість у вільно конвертованій валюті.
Неконституційною визнана і ст. 64 держбюджету, яка встановлює, що до членів сім`ї пільговика при наданні пільг відноситься дружина (чоловік), їх неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства І і ІІ групи або інвалідами І групи; особи, які проживають разом з інвалідами війни І групи і доглядають за ними за умови, що інвалід війни не перебуває в шлюбі; непрацездатні батьки; особи, які знаходяться під опікою і доглядом громадян, котрі мають право на пільги, якщо вони живуть разом.
Конституційний Суд також визнав таким, що не відповідає Конституції п.7 розділу 7 заключних положень держбюджету щодо повноважень уряду за угодою з Бюджетним комітетом парламенту приймати рішення стосовно перегляду деяких розмірів виплат, визначених законодавством, які передбачають додаткові витрати з державного і місцевих бюджетів.
Крім того, КС визнав неконституційними пункти 8-13 заключних положень держбюджету.
Як повідомляв УНІАН, 54 депутати парламенту направили до Конституційного Суду подання про відповідність Конституції окремих положень держбюджету-2010 в червні цього року.