Соколовський розказав, чим загрожує створення СП з Газпромом

Якщо домовленності про створення двох спільних підприємств між НАК «Нафтогаз Україниз» і «Газпромом» для видобутку газу в Україні будуть зреалізовані, то вперше іноземна компанія буде допущена до освоєння національних природних ресурсів.

Про це у коментарі УНІАН заявив експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Такого ще не було за всі роки Незалежності. Попередні президенти й уряди не допускали іноземців в освоєння стратегічних природних запасів, які за Конституцією належать народу, а не окремим, навіть дуже високопоставленим тимчасовим можновладцям. Таке практикують, як правило, маріонеткові уряди, наприклад в Африці. Але не в цивілізованій Європі», - зазначив експерт.

На переконання Б.СОКОЛОВСЬКОГО, такі СП для російської сторони є вигідними проектами, а для України – згубними.

«Для українського народу їхні наслідки будуть набагато гірші, ніж сумнозвісні газові контракти від 19 січня 2009 року разом з харківськими угодами і проблемами «РосУкрЕнерго». В результаті створення таких СП енергетична, а відтак, національна безпека нашої держави послабиться на користь Росії», - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Москва вже тепер домінує над процесом, навіть за формальними ознаками. Це видно хоча б по тому, що 1 грудня цого року з офіційним представником України – міністром палива та енергетики - переговори щодо СП вів не російський міністр, а керівник компанії, який не має державного статусу. Вочевидь, таким чином Москва принижує міністра суверенної держави, з одного боку, а з іншого – уникає державної відповідальності за майбутні наслідки», - підкреслив експерт.

На його переконання, що для видобутку в Україні шахтного метану і для з освоєння структури Палласа на українському шельфі Чорного моря ніяких СП з іноземцями не потрібно. «Наша видобувна галузь, в разі її грамотного реформування і використання національного наукового та виробничого потенціалу, спроможна реалізувати такі проекти самостійно, із залученням на прийнятних умовах дешевих кредитів і новітніх технологій. Але влада, замість того, щоб цим займатися, пішла іншим шляхом – роздавати народні багатства. Таким чином, влада в Україні показала свою безвідповідальність перед українським народом і неспроможність виконувати свої функції», - заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня стало відомо, що НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" створять два спільні підприємства із видобутку з вугільних пластів на території України і з розробки родовища на шельфі Чорного моря.

За даними прес-служби російської компанії, така домовленість була досягнута у Москві на зустрічі голови "Газпрому" Олексія МІЛЛЕРА і міністра палива та енергетики України Юрія БОЙКА.