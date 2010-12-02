Тимошенко вважає свій виклик до ГПУ особистою помстою Януковича

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що її кримінальне переслідування Генеральною прокуратурою є помстою влади і персонально Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА за її підтримку акції підприємців та за поразку глави держави у переговорах з представниками малого та середнього бізнесу щодо Податкового кодексу.

Про це повідомляє персональний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Ви знаєте, що Генеральна прокуратура нічого не робить без команди ЯНУКОВИЧА. Я думаю, що це його пряма команда, і думаю, що це його помста за тотальний програш на Майдані щодо Податкового кодексу", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні перед будівлею Головного слідчого управління Генеральної прокуратури.

На думку лідера партії "Батьківщина", влада спрямувала свої силові структури проти тих політиків, які підтримали підприємців. "Я думаю, що зараз вони таким чином намагаються помститися тим, хто примусив їх накласти вето на той Податковий кодекс, який, по суті, грабував останнє у людей, який представляють сьогодні середній клас", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.