Wikileaks: Фірташ був посередником між Ющенком і Януковичем

Бізнесмен, співвласник “РосУкрЕнерго” Дмитро ФІРТАШ у 2008 році називав себе відданим другом Президента України Віктора ЮЩЕНКА та намагався сприяти його переговорам з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Про це Д.ФІРТАШ розповів тодішньому американському послу в Україні Вільяму ТЕЙЛОРУ, про що той написав у своєму звіті в грудні 2008 року, опублікованому на сайті Wikileaks, пише "Українська правда".

"Д.ФІРТАШ сам попросив про зустріч із послом Вільямом ТЕЙЛОРОМ. На зустрічі також були присутні політичній консультант громадянин США Зев ФЕРСТ, та друга особа в РУЕ, уродженець Угорщини Андрас КНОПП", - йдеться в документі.

"Д.ФІРТАШ жодного разу не розповів, навіщо йому ця зустріч, він також не висловлював жодних специфічних прохань послу, але протягом бесіди було зрозуміло, що він хоче використати зустріч, щоб створити собі позитивний імідж", - додав посол.

Зустріч тривала 2,5 години. Д.ФІРТАШ казав послу, що не є публічною особою, але останнім часом був втягнутий у політику. Він визнав, що "віддано служив" неофіційним радником Президента В.ЮЩЕНКА під час газових переговорів з Росією та політичної кризи після Помаранчевої революції.

У документі зазначається, що Д.ФІРТАШ повідомив, що зустрічався з В.ЮЩЕНКОМ на дачі три рази за останній тиждень на прохання Президента. "Він описав себе як близького друга та довірену особу Президента – людину, якій Президент може повністю довіряти", - сказано в документі.

"З його точки зору, В.ЮЩЕНКО зробив одну фатальну політичну помилку під час Помаранчевої революції, коли він і Юлія ТИМОШЕНКО розвинули концепцію двох Україн – помаранчевої, більш демократичної, та синьої, яку представляла Партія регіонів", - йдеться в документі.

"Він додав, що цей розкол був саме тим, на що Росія сподівалася та підтримувала, щоб потім контролювати Україну", - сказано в листі Посольства до Держдепартаменту США.

"Єдиним виходом з цієї ситуації Д.ФІРТАШ бачив коаліцію між прихильниками В.ЮЩЕНКА та Партією регіонів, щоб зупинити те, що він назвав "планами ТИМОШЕНКО віддати Україну Росії на срібній тарілочці".

Д.ФІРТАШ також розповів, що бізнесмен Рінат АХМЕТОВ також висловлювався за створення коаліції ПР і людей В.ЮЩЕНКА.

Д.ФІРТАШ казав, що "виступив посередником у зустрічі між В.ЯНУКОВИЧЕМ та В.ЮЩЕНКОМ увечері 8 грудня. Він не був впевнений, що В.ЯНУКОВИЧ та В.ЮЩЕНКО зможуть сформувати нову коаліцію, але для нього це був єдиний шлях, щоб запобігти розколу України".

В примітці зазначається, що 9 грудня 2008 року була створена коаліція між БЮТ, НУ-НС та Блоком Литвина. Як відомо, у вересні 2008 року розвалилась коаліція НУ-НС і БЮТ.