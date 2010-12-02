Підприємці згорнули акцію протесту
16:25, 02 грудня 2010Політика
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Наметове містечко залишається
Підприємці на Майдані Незалежності у Києві на сьогодні завершують акцію протесту проти Податкового кодексу
Про це УНІАН повідомив один з координаторів акції Володимир ДОРОШ.
За його словами, поки невідомо, коли відновиться акція. «Зокрема, завтра навряд чи», - сказав В.ДОРОШ, додавши, що наметове містечко на головній площі столиці не згортатиметься.
В.ДОРОШ також зауважив, що про подальші дії буде поінформовано.
Водночас, як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, зараз на Майдані Незалежності перебувають близько 800 осіб. Порушень правопорядку не зафіксовано.
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