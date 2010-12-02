Тимошенко майже три години - на допиті в Генпрокуратурі

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО майже три години перебуває на допиті в Головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури України.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО прибула до Генпрокуратури після 15.00, але досі не виходила з цього приміщення.

"Справа в тому, що я маю тільки повістку, я не маю ніяких пояснень, нічого. Я думаю, що мені це стане очевидно тільки після того, як я поспілкуюся зі слідчим", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО журналістам, відповідаючи на запитання, в рамках якої справи її запросили на допит.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України втретє викликає на допит лідера партії "Батьківщина" Ю.ТИМОШЕНКО за час її опозиційної діяльності.

Вперше Ю.ТИМОШЕНКО отримала повістку від Генеральної прокуратури з викликом на допит 7 квітня 2010 року за фактом розповсюдження нібито неправдивої інформації про перебіг розгляду справи у Конституційному Суді щодо правил формування парламентської коаліції.

Вдруге лідера партії "Батьківщина" викликали на допит до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури 12 травня 2010 року для вручення їй копій постанов про поновлення стосовно неї кримінальної справи про організацію замаху на давання хабарів суддям Верховного Суду України.