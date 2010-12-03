Тимошенко: завжди працювала проти тіньових кланів, і буду

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що оприлюднені Інтернет-ресурсом Wikіleaks тексти розмов співзасновника компанії РосУкрЕнерго Дмитра ФІРТАША з американським дипломатом підтверджують співпрацю українського бізнесмена з екс-президентом Віктором ЮЩЕНКОМ для створення розколу в таборі демократичних політичних сил країни.

Про це повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Цей документ, а, власне, розмова ФІРТАША з послом Сполучених Штатів говорить про дуже чіткі речі, що ця людина цілком і повністю співпрацювала з президентом ЮЩЕНКОМ, що він свідомо докладав зусиль, працюючи в тіньовій сфері за тіньові гроші, як зруйнувати єдність демократичних сил і, на жаль, через вплив на ЮЩЕНКО, йому це вдалося", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою чергу лідер партії "Батьківщина" наголосила, що вона протягом всієї своїй політичної діяльності протистояла тіньовим структурам. "Я завжди працювала проти тіньових кланів, і буду працювати, тому що вони руйнують і силу України, і її економічну стабільність, вони руйнують і наш шлях до Європейського Союзу. Тіньові клани руйнують права і свободи людей і заробляють сьогодні на можливостях і ресурсах України нечесно і незаконно", - додала вона.

"Саме тому такі документи, які зараз з`являються, вони підтверджують, що історичні події відрізняються від того, що іноді розповідають президенти і великі політики", - резюмувала Ю.ТИМОШЕНКО.