На Майдані затримали мітингувальників

У результаті знесення наметового містечка на Майдані Незалежності у Києві було затримано від 6 до 10 осіб.

Про це повідомили кореспонденту "Української правди" мітингувлаьники, які залишилися на Майдані Незалежності.

"Затримали чи 6, чи 10 осіб. Інформація різна. Але ми точно знаємо, що одного відпустили, один знаходиться в лікарні", - сказав один із мітингувальників.

На запитання, чи людина, що знаходиться у лікарні, потрапила туди через побиття під час захоплення містечка, він сказав, що не знає.

Під час захоплення містечка, за даними мітингувальників, депутатів не було.

Депутати приїхали тільки о пів на шосту - о шостій, коли містечко зносили, зазначив містингувальник.

Станом на 8:30 весь Майдан Незалежності оточений міліцією. Поряд стоїть близько 10 осіб "Беркуту" в шоломах.

Поруч із ними стоять 15-20 осіб мітингувальників