На Майдані залишили «Беркут»

Охорону громадського порядку на Майдані Незалежності у Києві забезпечують близько 50 співробітників міліції.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у столиці, серед вказаної кількості працівників органів внутрішніх справ близько 40 військовослужбовців Внутрішніх військ МВС України і кілька чоловік зі спецпідрозділу швидкого реагування «Беркут».

На даний час порушень громадського порядку не зафіксовано.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада вранці на Майдані Незалежності підприємці розпочали акцію протесту проти Податкового кодексу, ухваленого Верховною Радою 18 листопада. Активісти вимагали, щоб Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заветував цей документ.

Того ж дня Окружний адміністративний суд Києва за позовом КМДА заборонив проведення масових заходів 22-26 листопада у центрі Києва. Як пояснили у мерії, таке рішення прийнято “у зв’язку з візитами іноземних делегацій з 21 до 24 листопада 2010 року...”.

Однак підприємці заявили, що не мають наміру виконувати рішення суду і залишати Майдан Незалежності.

Пізніше Окружний адміністративний суд Києва знову заборонив проведення масових заходів у центрі столиці з 27 листопада до 3 грудня.

30 листопада Президент ветував Податковий кодекс. 2 грудня парламент ухвалив у новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій глави держави.

Разом зі тим генеральний координатор акції протесту Олександр ДАНИЛЮК заявив, що учасників протесту підприємців зовсім не влаштовують зміни до кодексу, тому акція протесту в Києві не припиниться.

Сьогодні близько 5.00 ранку під наглядом спецпідрозділів МВС комунальні служби демонтували наметове містечко підприємців на Майдані. У міліції пояснили, що згортання наметів було здійснене за рішенням суду.