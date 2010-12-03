Президент Сирії визнає правдивість документів, оприлюднених WikiLeaks

Президент Сирійської Арабської Республіки Башар Аль АСАД визнав правдивість документів щодо нього, оприлюднених сайтом WikiLeaks.

Про це він заявив в інтерв’ю газеті “День”.

"Документи, що оприлюднюються сайтом WikiLeaks, підтверджують, що я чи не єдиний лідер у світі, хто говорить те ж саме і публічно, і таємно, - зазначив Президент Сирії. - На всі публікації там я можу сказати одне: "Так, я це говорив". Щодо Ірану, і так далі”.

Як сказав Б.Аль АСАД, “я часто раджу, передусім, американцям: якщо не довіряєте моєму цитуванню - ідіть спитайте будь-кого, що я говорив, і якщо знайдете відмінну відповідь - візьміть її, я не заперечую. Я завжди свідомий, що виступаю від імені народу, що це не моя особиста - політика, а політика, що відповідає запитам народу. Отож, для мене WikiLeaks - добра справа".

Нагадаємо, проект WikiLeaks здобув широку популярність завдяки публікації з 2006 по 2009 роки сотень тисяч секретних документів, що стосуються дій армій США в Іраку і Афганістані. Остання серія витоків WikiLeaks була опублікована 28 листопада 2010 року. Вона включала близько 250 тисяч депеш, складених американськими дипломатами, що працювали в різних країнах світу. Серед цих матеріалів - документи, загрозливі репутації владних структур різних країн світу, зокрема Китаю і Росії. Згадуються також і прізвища відомих політиків з України.

Засновник WikiLeaks Джуліан АССАНЖ став фігурантом внутрішнього розслідування, що проводиться Міністерством юстиції США і Пентагоном. Він був також оголошений в міжнародний розшук за запитом Швеції.

Повністю інтерв`ю Президента Сирії, який перебуває в Україні з офіційним візитом, буде надруковано в газеті "День" 7 грудня.