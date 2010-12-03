Президент Сирії визнає правдивість документів, оприлюднених WikiLeaks
"Я свідомий, що виступаю від імені народу"
Президент Сирійської Арабської Республіки Башар Аль АСАД визнав правдивість документів щодо нього, оприлюднених сайтом WikiLeaks.
Про це він заявив в інтерв’ю газеті “День”.
"Документи, що оприлюднюються сайтом WikiLeaks, підтверджують, що я чи не єдиний лідер у світі, хто говорить те ж саме і публічно, і таємно, - зазначив Президент Сирії. - На всі публікації там я можу сказати одне: "Так, я це говорив". Щодо Ірану, і так далі”.
Як сказав Б.Аль АСАД, “я часто раджу, передусім, американцям: якщо не довіряєте моєму цитуванню - ідіть спитайте будь-кого, що я говорив, і якщо знайдете відмінну відповідь - візьміть її, я не заперечую. Я завжди свідомий, що виступаю від імені народу, що це не моя особиста - політика, а політика, що відповідає запитам народу. Отож, для мене WikiLeaks - добра справа".
Нагадаємо, проект WikiLeaks здобув широку популярність завдяки публікації з 2006 по 2009 роки сотень тисяч секретних документів, що стосуються дій армій США в Іраку і Афганістані. Остання серія витоків WikiLeaks була опублікована 28 листопада 2010 року. Вона включала близько 250 тисяч депеш, складених американськими дипломатами, що працювали в різних країнах світу. Серед цих матеріалів - документи, загрозливі репутації владних структур різних країн світу, зокрема Китаю і Росії. Згадуються також і прізвища відомих політиків з України.
Засновник WikiLeaks Джуліан АССАНЖ став фігурантом внутрішнього розслідування, що проводиться Міністерством юстиції США і Пентагоном. Він був також оголошений в міжнародний розшук за запитом Швеції.
Повністю інтерв`ю Президента Сирії, який перебуває в Україні з офіційним візитом, буде надруковано в газеті "День" 7 грудня.