Карасьов каже, що Майдан і санта клауси - несумісні

Політолог Вадим КАРАСЬОВ вважає, що продовження «підприємницького Майдану» не буде.

Про це він заявив в інтерв`ю кореспонденту УНІАН.

«Намети вони вже не поставлять. Там вже буде ялинка, там вже будуть народні гуляння, хороводи дітей, дідів морозів й інших санта клаусів. Майдан – це ж символ. Але, хоча це й символ, він має чітку ландшафтну прописку. І Майдан не можна повторити на Контрактовій площі, або на площі Лесі Українки, і навіть біля Верховної Ради, тому що це не буде ландшафтне повторення символіки Майдану», - сказав В.КАРАСЬОВ.

Він зазначив, що у період новорічних свят, які наступають найближчим часом, неможливе проведення масових акцій протесту. На думку політолога, «можливі майданчики», які для влади не страшні.

При цьому В.КАРАСЬОВ зауважив, що у підприємців, які проводили акцію протесту проти Податкового кодексу, немає сильних лідерів, які б могли очолити цей рух. «Немає з ким пов`язувати політичну долю», - сказав В.КАРАСЬОВ.

При цьому він зазначив, що цей факт прирікає акцію протесту на закінчення. «Я б не сказав, що безславне», - додав політолог.

При цьому В.КАРАСЬОВ висловив думку, що, незважаючи на достатньо масштабну акцію протесту підприємців, відсутність сильних лідерів у них є наслідком того, що у діючої влади немає політичної альтернативи.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада 2010 Верховна Рада України ухвалила Податковий кодекс, який фактично скасовував спрощену систему оподаткування і посилював контролюючі функції податківців.

22 листопада на Майдані Незалежності в Києві підприємці почали безстрокову акцію протесту проти набуття чинності Податковим кодексом.

30 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ветував Податковий кодекс. Зокрема, він запропонував зберегти існуючу систему оподаткування малого бізнесу.

2 грудня парламент ухвалив у новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій глави держави.

Сьогодні представники Національної координаційної ради підприємців України (НКРПУ) заявили, що учасники акції не продовжуватимуть її 6 грудня, а планують зосередитися на роз`яснювальній роботі з підприємцями у регіонах.