Офіс Партії регіонів розмалювали свастикою

У Полтаві невідомі розмалювали свастикою офіс міської організації Партії регіонів.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, на будівлі офісу фіолетовою фарбою намальовано три хрести зі свастикою.

«Регіонали» розцінюють появу малюнків як звичайне хуліганство, і політичного підґрунтя в інциденті не бачать.

Співробітники міліції розслідують факт хуліганства за заявою представників Партії регіонів.