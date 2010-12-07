Офіс Партії регіонів розмалювали свастикою
17:39, 07 грудня 2010Політика
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У Полтаві невідомі розмалювали свастикою офіс міської організації Партії регіонів.
Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, на будівлі офісу фіолетовою фарбою намальовано три хрести зі свастикою.
«Регіонали» розцінюють появу малюнків як звичайне хуліганство, і політичного підґрунтя в інциденті не бачать.
Співробітники міліції розслідують факт хуліганства за заявою представників Партії регіонів.
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