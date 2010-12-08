Лавринович думає, що реформа по його міністерству не вдарить

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ не прогнозує зменшення кількості працівників його відомства у зв’язку із адміністративною реформою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

«Щодо чисельності Міністерства юстиції сказав би так: що це питання на сьогодні неактуальне», - зауважив О.ЛАВРИНОВИЧ.

Він пояснив, що це пов’язано з тим, що, зокрема, в України є необхідність виконання зобов’язань перед міжнародними організаціями. «Тому контроль за, наприклад, персональними даними, облік всієї нерухомості у країні необхідні», - зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ.

При цьому в цілому він не виключає змін у Мін’юсті для удосконалення роботи відомства.

Нагадаємо, що вчора в Інтернеті з`явився текст проекту указу Віктора Януковичапро адміністративну реформу. Серед іншого документ передбачає повну ліквідацію 40 держструктур.