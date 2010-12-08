WikiLeaks: список «реформ Януковича» узгоджували в Вашингтоні

Згідно із листуванням американських дипломатів, оприлюдненому на сайті Wikileaks, виділенню Україні кредиту від Міжнародного валютного фонду на загальну суму у майже 16 млрд. доларів передувала розробка списку реформ, які спочатку були схвалені Вашингтоном, а згодом передані на розгляд фонду. Серед них на першому місці - пенсійна реформа, повідомляє Українська служба Бі-бі-сі.

Як зазначає служба, оприлюднення цієї інформації відбулося якраз напередодні початку задекларованої командою Президента Віктора ЯНУКОВИЧА пенсійної реформи - однієї із тих, про які йдеться як у дипломатичному листуванні, так і у Меморандумі про співпрацю між Україною та МВФ.

Оприлюднені на сайті Wikileaks дипломатичні документи, зокрема ті, що стосуються виділення Україні майже 16 млрд. доларів за новою програмою кредитування, співпадають із тим, що згодом було оформлено як Меморандум про співпрацю між Києвом та Міжнародним валютним фондом. Деякі із реформ, названих у листуванні американських дипломатів та Меморандумі, - підвищення ціни на газ для населення на 50% та обмеження практики спрощеного оподаткування - вже втілені, відзначає Бі-Бі-Сі.

Проте на першому місці серед заходів, перелічених у документах Wikileaks, стоїть пенсійна реформа, і зокрема, підвищення пенсійного віку, причому як для жінок, так і для чоловіків. Крім того, йдеться про скасування права на дострокову пенсію.

Згідно із Меморандумом про співпрацю між Україною та МВФ, український уряд має розробити і подати на розгляд парламенту законопроекти, пов`язані із пенсійною реформою, до 10 грудня, тобто, вже цього тижня, а парламент має їх ухвалити до кінця поточного року.

У МВФ потребу у такому кроці пояснювали тим, що Україні треба скорочувати дефіцит державного бюджету, на який дуже впливає дефіцит Пенсійного фонду, що фінансується із держбюджету. Дефіцит можна буде скоротити, якщо українці виходитимуть на пенсію пізніше. Керівник місії фонду Танос АРВАНІТІС навіть заявляв про те, що МВФ важко пояснювати країнам-донорам фонду, де пенсійний вік є значно вищим за український, як за таких умов можна кредитувати країну на гроші платників податків цих держав.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 грудня, Кабінет міністрів України на своєму засіданні розглянув проект закону щодо пенсійної реформи.

Як повідомив міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ, уряд схвалив загальні підходи, викладені у проекті закону, який буде опрацьовано і після цього передано на розгляд Верховної Ради.

Довідка УНІАН. Україна взяла зобов`язання перед Міжнародним валютним фондом поступово підвищити пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років.

Як наголошується у Меморандумі між українською владою і МВФ, з метою розв’язання структурних проблем в існуючій пенсійній системі, зменшення дефіциту Пенсійного фонду, керівництво держави взяло на себе зобов`язання розробити закон, ухвалення якого, зокрема, передбачатиме поступове збільшення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років – на 6 місяців щороку, починаючи з 2010 року.