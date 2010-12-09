У Сімферополі невістка нардепа на Porsche розбила три машини

Марія ВЕЛІЖАНСЬКА - невістка депутата Верховної Ради України Сергія ВЕЛІЖАНСЬКОГО (БЮТ), за кермом автомобіля Porsche з німецькими номерами, пошкодила три припарковані автомобілі в Сімферополі.

Про це УНІАН повідомив представник ДАІ.

Porsche увечері 7 грудня, рухаючись заднім ходом, зачепив машини «Москвич» і «Мерседес», після чого, за словами свідків, не намагаючись зупинитися і збільшивши швидкість, через 50 метрів врізався в іще один припаркований «Мерседес» - від удару він перекинувся. У «Порше» через одержані пошкодження заклинили колеса.

28-річній жінці дав покерувати автомобілем власник «Порше» - приятель сім`ї, який проживає в Німеччині.

В аварії ніхто не постраждав, оскільки в припаркованих машинах не було людей.

Державтоінспекція склала адміністративний протокол про порушення і з`ясовує законність знаходження Porsche в Україні. Машина відправлена на штрафмайданчик.

«Поведінка винуватиці аварії, аналіз події викликали сумнів у працівників міліції в адекватному стані водія на момент управління транспортним засобом, саме тому працівники ДАІ, що прибули на місце події, запропонували водієві пройти тест на стан сп`яніння, на що почули відмову», - йдеться в поширеному сьогодні прес-релізі кримського Управління Державтоінспекції.

С.ВЕЛІЖАНСЬКИЙ підтвердив ЗМІ, що дружина його сина влаштувала ДТП, повідомивши, що не в курсі всіх подробиць того, що сталося, і додав, що невістка «в принципі не п`є і не вживає наркотики».