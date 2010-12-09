Теффт: США засуджують витік будь-якої секретної інформації

Посол США в Україні Джон ТЕФФТ заявляє, що Сполучені Штати Америки засуджують витік будь-якої секретної чи конфіденційної інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

«Ми засуджуємо витік будь-якої секретної чи конфіденційної інформації. Ми не бачимо жодного виправдання для таких дій», - сказав Дж.ТЕФФТ.

Також посол США додав, що не буде коментувати зміст конкретних депеш, телеграм або чогось іншого.

Відповідаючи на запитання, чи висували представники української влади якісь протести Посольству США в Україні з приводу появи певної інформації про переговори американських дипломатів з представниками української влади та бізнесу, опублікованої на сайті Wikileaks, Дж.ТЕФФТ сказав, що не буде коментувати своє спілкування з урядом України.

На запитання щодо можливості його відкликання з посади посла США в Україні через появу інформації на Wikileaks, Дж.ТЕФФТ закликав звернути увагу на заяву речника Державного департаменту США на цю тему. Зокрема, Дж.ТЕФФТ нагадав, що, відповідно до цієї заяви, не планується жодних масштабних відкликань або ротацій послів США.