Митник Тимошенко зустрічатиме Новий Рік за ґратами

Апеляційний суд Києва подовжив екс-голові Державної митної службі Анатолію МАКАРЕНКУ на 6 місяців і 18 днів з дня його арешту термін перебування під вартою - до 10 січня 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином Апеляційний суд Києва частково задовольнив подання слідства, яке вимагало не лише продовжити термін перебування А.МАКАРЕНКА під вартою, але й обмежити для екс-голови Держмитслужби та його захисників термін ознайомлення з матеріалами справи.

Суд проігнорував вимоги захисту А.МАКАРЕНКА звільнити його з-під варти на підставі погіршення стану його здоров’я і здоров’я його матері, а також через те, що А.МАКАРЕНКО не має можливості впливати на хід слідства, оскільки досудове розслідування уже завершено.

Як повідомляв УНІАН, А.МАКАРЕНКА було затримано 23 червня у рамках розслідування кримінальної справи про завдання шкоди Україні за результатами розгляду позову “РосУкрЕнерго” до НАК "Нафтогаз України" в Стокгольмському арбітражі. Саме А.МАКАРЕНКО у 2009 році очолював Державну митну службу, яка провела розмитнення газу “РосУкрЕнерго”. Стосовно А.МАКАРЕНКА було порушено кримінальну справу за статтею "службова недбалість".

А.МАКАРЕНКО з 18 жовтня почав ознайомлюватися з матеріалами справи, які складають 45 томів.

На думку слідства, звинувачений та його захист навмисно затягують процес ознайомлення з матеріалами справи.