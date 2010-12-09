Митник Тимошенко зустрічатиме Новий Рік за ґратами
Матеріали справи складають 45 томів
|Екс-голова Держмитслужби Анатолій Макаренко
Як передає кореспондент УНІАН, таким чином Апеляційний суд Києва частково задовольнив подання слідства, яке вимагало не лише продовжити термін перебування А.МАКАРЕНКА під вартою, але й обмежити для екс-голови Держмитслужби та його захисників термін ознайомлення з матеріалами справи.
Суд проігнорував вимоги захисту А.МАКАРЕНКА звільнити його з-під варти на підставі погіршення стану його здоров’я і здоров’я його матері, а також через те, що А.МАКАРЕНКО не має можливості впливати на хід слідства, оскільки досудове розслідування уже завершено.
Як повідомляв УНІАН, А.МАКАРЕНКА було затримано 23 червня у рамках розслідування кримінальної справи про завдання шкоди Україні за результатами розгляду позову “РосУкрЕнерго” до НАК "Нафтогаз України" в Стокгольмському арбітражі. Саме А.МАКАРЕНКО у 2009 році очолював Державну митну службу, яка провела розмитнення газу “РосУкрЕнерго”. Стосовно А.МАКАРЕНКА було порушено кримінальну справу за статтею "службова недбалість".
А.МАКАРЕНКО з 18 жовтня почав ознайомлюватися з матеріалами справи, які складають 45 томів.
На думку слідства, звинувачений та його захист навмисно затягують процес ознайомлення з матеріалами справи.