Турчинов: пан Шустер дуже популярний у Генпрокуратурі

Першого заступника голови партії «Батьківщина» Олександра ТУРЧИНОВА викликали сьогодні до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України для дачі коментарів щодо виступу у програмі «Шустер-Live» колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА з приводу порушення проти нього кримінальної справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив О.ТУРЧИНОВ після майже тригодинного перебування у Генпрокуратурі.

«Знову дуже багато питань. Мені запропонували подивитись разом зі слідчими запис передачі «Шустер-Live», де Ю.ЛУЦЕНКО давав коментарі з цього питання. Я змушений був дивитись запис цієї цікавої передачі. Я так розумію, що пан ШУСТЕР дуже популярна людина у Генеральній прокуратурі, тому що його передачі використовують як докази або аргументи по справі», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він зазначив, що під час допиту давав відповіді щодо виступу Ю.ЛУЦЕНКА у програмі «Шустер-Live».

О.ТУРЧИНОВ ще раз зазначив, що йому шкода часу, який він провів у прокуратурі, і цей час він міг би використати для своєї роботи в опозиції.

Як повідомляв УНІАН, стосовно Ю.ЛУЦЕНКА порушено кримінальну справу за ст. 191 ч. 3 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Низка опозиційних політсил, зокрема, Блок Юлії Тимошенко і очолювана нею партія «Батьківщина», заявили, що порушення кримінальної справи стосовно Ю.ЛУЦЕНКА є тиском на опозицію і переслідуванням опозиційних політиків.