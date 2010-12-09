Після адмінреформи від Кабміну не залишиться й половини

Адміністративною реформою, старт першому етапу якої сьогодні дав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, визначено шість типів центральних органів виконавчої влади: Міністерство, Служба, Інспекція, Агентство, незалежні регулятори і органи зі спеціальним статусом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, “реформа передбачає суттєві зміни в структурі виконавчої влади. Всього із 112 органів центральної виконавчої влади створено 63. З них 16 міністерств, 28 служб, 12 агентств і 7 інспекцій”.

Крім того, глава держави рекомендує реформувати Кабінет міністрів як в частині уряду, так і в частині Секретаріату, який забезпечує діяльність КМУ. “Із 36 до 17 зменшилась кількість членів Кабінету міністрів. Кількість працівників КМУ (1 тис. 174 особи) буде скорочено більш, ніж на половину. Також зміниться система управління міністерствами”, – йдеться у повідомленні прес-служби.

Також у ньому зазначається, що “вводиться посада керівника апарату – заступника міністра”. При цьому у міністра залишається два заступники із політичним статусом.

“Одночасно починає реформуватися державна служба України. Президент готує до подання до ВР проекти законів про Державну службу, про Центральні органи виконавчої влади, про Національні регулятори, а також зміни до закону про Кабінет міністрів України”, – зазначається у повідомленні.