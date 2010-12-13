У ПР скаржаться, що від Азарова немає чіткої інформації

Фракція Партії регіонів вимагає заслухати у п’ятницю, 17 грудня, керівника Міністерства фінансів щодо результатів аудиту фінансової діяльності органів центральної влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні Погоджувальної ради лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він сказав: «Виділено на ці цілі доволі значні гроші і, напевно, логічно, щоб з цього питання міністр фінансів інформував і Верховну Раду України, і громадськість, що в кінцевому результаті ми маємо».

О.ЄФРЕМОВ додав: «Чутки ходять різні, а чіткої інформації зі сторони уряду немає». За його словами, тому необхідно заслухати міністра фінансів.

Лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО наголосив, що потрібно не лише заслухати Міністерство фінансів, а й «тримати під контролем, як розглядається дане питання, бо гроші державні використані не за призначенням».

За словами П.СИМОНЕНКА, сьогодні «кредитна заборгованість різко зросла, і все більше будемо повертати кредити». Він вважає, що парламент разом із Генеральною прокуратурою має стежити за тим, як ведеться розслідування цієї справи і хто нестиме відповідальність.