16-19 грудня у київському Палаці спорту відбудеться виставка-ярмарок «Світ хутра»

З 16 по 19 грудня у київському Палаці спорту (пл. Спортивна, 1, станція метро «Палац спорту») відбудеться виставка-ярмарок «Світ хутра».

Відвідувачам виставки зможуть побачити в одному місці і порівняти між собою більше 100 кращих українських виробників і представників провідних компаній Греції, Росії, Туреччини, Китаю, Польщі, Словаччини.

На виставці-ярмарку "Світ хутра" будуть представлені шуби сучасного і класичного дизайну з норки, соболя, рисі, шиншили, лисиці, каракуля, єнота, мутона, кроля; дублянки, головні убори, аксесуари з хутра і шкіри тощо.

Час роботи виставки-ярмарку - з 11.00 до 19.00. Телефон для довідок: (044) 531-98-69 www.vybir.kiev.ua