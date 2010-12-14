Литвин - нардепам: ми маємо терпіти

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликав народних депутатів конструктивно попрацювати над підготовкою проекту державного бюджету на 2011 рік до другого читання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на засіданні парламенту.

«Бюджет непростий і навіть, можна сказати, надзвичайно складний. Втім, як і всі попередні бюджети», - зауважив В.ЛИТВИН.

За його словами, «нам потрібно демонструвати не боротьбу з вітряками, а мати реалістичний підхід до того, щоб доопрацювати у необхідному плані проект бюджету для того, щоб він заклав якісний фундамент для наступного періоду розвитку України». «Нам потрібно витерпіти, але ми маємо терпіти всі разом», - додав В.ЛИТВИН.

Голова ВР зазначив, що парламент розглядатиме зміни до пенсійного законодавства, у яких йтиметься про впорядкування пенсій, а також сьогодні розгляне питання щодо внесення змін до Бюджетного кодексу.

В.ЛИТВИН закликав Комітет Верховної Ради з питань бюджету разом з урядом «уважно підійти до підготовки законопроекту (про держбюджет-2011) до другого читання», зокрема, щодо фінансування сфер освіти, культури, охорони здоров’я, а також соціальних виплат дітям війни, ветеранам та чорнобильцям. Водночас він додав, що з проекту бюджету необхідно «прибрати все те, що суперечить Бюджетному кодексу і Конституції України».

В.ЛИТВИН наголосив, що народні депутати мають продемонструвати «спільну волю на те, щоб покращити бюджет, а не намагатися його розкритикувати і завалити». «Нам потрібен конструктивізм. Йде боротьба не за бюджет, а йде боротьба за владу і проти влади. Це нормальний політичний процес», - сказав спікер. Водночас він додав, що в такій ситуації «треба знайти розумні позиції».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 грудня, Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про Державний бюджет України на 2011 рік».

За дане рішення проголосували 275 із 425 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Голосували «за» депутати з фракцій Партії регіонів, Блоку Литвина та КПУ, а також один депутат із фракції «БЮТ-Батьківщина» та 19 - від блоку «Наша Україна – Народна самооборона».