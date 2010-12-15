Тимошенко прийшла на допит до ГПУ

Екс-прем’єр-міністр, лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО прийшла до Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України за викликом у справі щодо нецільового використання коштів, які надійшли у рамках Кіотського протоколу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила журналістам перед будівлею ГУ Генпрокуратури.

«Фахівцю достатньо однієї хвилини, щоб побачити, що жодної платіжки на перерахунок екологічних грошей не існує. Вони говорять, що екологічні гроші пішли на пенсії. Пенсії були заплачені, але не за рахунок екологічних грошей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас екс-прем’єр не уточнила, у якій якості її викликали на допит.