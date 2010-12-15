Азаров: до 2012-го року намагатимемося причепуритися й припудритися

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ обіцяє, що в 2011 році нові станції метро будуть споруджені не лише у Києві, а й також у Харкові і Дніпропетровську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр заявив сьогодні на брифінгу після відкриття в столиці станції метро «Васильківська».

«У наших планах наступного року дійти до Виставки (ст. метро “Виставковий центр” – УНІАН), а в 2012 році здати ще дві станції і дійти до Одеської площі. Таким чином, в Києві з`явиться велика транспортна магістраль, яка значно спростить життя для киян… У Дніпропетровську значні кошти виділені, і там теж будуватиметься метро, і в Харкові метро споруджуватиметься», – запевнив М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що в бюджеті наступного року закладено достатньо коштів на будівництво метро. «Для розвитку метробуду закладено стільки коштів, скільки необхідно», – відзначив прем`єр-міністр.

Також М.АЗАРОВ повідомив, що в 2010 році практично в кожній області введено в дію або ще буде введено великий об`єкт. «Жодної області немає, де б такий об`єкт не було введено. Або велика лікарня, або об`їзна дорога, або міст, або школа…», – сказав він.

При цьому М.АЗАРОВ підкреслив, що уряд надає увагу реконструкції всієї країни, проте до столиці має бути особлива увага. «Ми дивимося абсолютно на всю країну. Але столиця у нас має бути європейською столицею. Нам в 2012 році приймати не лише всю Європу, а й весь світ. Тому намагатимемося причепуритися, припудритися обов`язково, щоб ми виглядали красиво», – сказав прем`єр.