ЦДВР: Хорошковський свідомо вводить громадськість в оману

У Центрі досліджень визвольного руху заявляють, що голова Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ свідомо плутає радянські грифи “секретно” з українськими “таємно” у кримінальній справі за фактом підготовки директора Національного музею “Тюрма на Лонцького” Руслана ЗАБІЛОГО до розголошення відомостей, що становлять державну таємницю.

Як повідомили УНІАН у Центрі досліджень визвольного руху, В.ХОРОШКОВСЬКИЙ “знову вводить громадськість в оману, свідомо плутаючи радянський гриф «секретно» та український “таємно” і продовжує твердити, що СБУ ніби має підстави регулювати наукову діяльність”.

Зокрема, зазначають у Центрі досліджень визвольного руху, в інтерв’ю газеті “Сегодня” від 17 грудня В.ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що начебто історик Р.ЗАБІЛИЙ віз до Києва “дискету з робочою інформацією”.

“Таким чином, за твердженням пана ХОРОШКОВСЬКОГО, він “порушив службові інструкції, а також, скоріш за все, закон України”. Також голова СБУ твердить, що “документи з грифом “секретно” на цій дискеті все-таки є”, - йдеться у повідомленні.

Як вважають у Центрі досліджень визвольного руху, “В.ХОРОШКОВСЬКИЙ, коментуючи справи істориків, свідомо плутає радянські грифи “секретно” із українськими “таємно”. “Нагадуємо Службі безпеки України, що в Україні чинними є лише грифи “таємно” та “цілком таємно” (а також – “особливої важливості” – УНІАН). А жодна із копій історичних документів, які незаконно конфісковані СБУ в історика Р.ЗАБІЛОГО, таких грифів не містить”, - заявляють у Центрі досліджень визвольного руху.

Крім того, нагадують експерти, Р.ЗАБІЛИЙ вкотре зазначив, що як науковець і керівник музейної установи працював лише з історичною інформацією, яка не містить державної таємниці і необхідна була для написання наукових праць та підготовки музейної експозиції.

”Центр досліджень визвольного руху нагадує СБУ, що служба мусить діяти у межах і у спосіб, передбачений законом. А жоден закон України, тим паче жодні службові інструкції СБУ, не регулюють наукової і творчої діяльності громадян, у тому числі істориків, право на яку закріплене Конституцією”, - наголошують науковці.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня у Києві співробітники СБУ затримали і впродовж 14,5 годин допитували Р.ЗАБІЛОГО, директора Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» (Львів).

За даними Української Гельсінської спілки з прав людини та Харківської правозахисної групи, працівники СБУ без жодної санкції суду та з численними порушеннями процесуального законодавства вилучили у нього ноутбук і два зовнішні жорсткі диски.

На цих носіях інформації, як наголошують правозахисники, окрім наукових досліджень самого Р.ЗАБІЛОГО, містилися електронні копії історичних матеріалів та архівних документів, що не становлять і за законодавством не можуть становити державну таємницю.

9 вересня з’явилася офіційна інформація СБУ: «Службою безпеки України порушено кримінальну справу за фактом готування до розголошення співробітником СБУ відомостей, що становлять державну таємницю, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 15, ст. 328 Кримінального кодексу України».

Після цього СБУ провела обшук у кабінетах істориків музею «Тюрма на Лонцького» у Львові й вилучила його майно та документи. Зокрема, з кабінетів науковців було вилучено два ноутбуки, один жорсткий диск, паперові копії історичних документів. Вилучено також відеосвідчення дисидентів, записані дослідниками протягом 2009-2010 років, повідомили у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху.