Королевська назвала три больові точки бюджету-2011

У запропонованому урядом проекті бюджеті на 2011 рік є три головні больові точки: відсутність стимулів для детінізації економіки, невиправдане зростання держборгу і занижені соціальні стандарти. Про це заявила Наталія КОРОЛЕВСЬКА, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва в ефірі ток-шоу «Шустер Live» на телеканалі «Україна».

«Як було у нас 50% економіки в тіні, так і залишиться наступного року. І поки в країні не будуть створені стимули, щоб гроші приходили в легальну економіку, доти ми матимемо жебрацькі соціальні стандарти для людей», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, зростання тарифів наступного року призведе до того, що люди в Україні стануть біднішими. «Це перший державний бюджет, в якому зростання зарплат і пенсій нижче за рівень інфляції. При цьому показник інфляції штучно занижено. Планувати зростання цін на 8,9% наступного року нереально, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. – В поточному році зростання цін не відповідає інфляції, яку декларує уряд, - ціни на продукти харчування, на опалювання зросли, як мінімум, на 30-50%, а не на 10%, як декларує уряд».

Депутат пояснила, для чого в проекті бюджету зафіксовані такі низькі показники. «Мінімальну інфляцію заклали для того, щоб не індексувати всі пенсії і всю заробітну платню по країні, як це передбачено законом. А дефіцит бюджету у розмірі 3,1% покриватимуть пенсіонери за рахунок того, що у них пенсія не зростатиме, люди передпенсійного віку, які після ухвалення пенсійної реформи працюватимуть довше, і їм не треба буде виплачувати пенсії, – вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Також надходження до Бюджету збільшаться за рахунок того, що люди будуть змушені платити за завищеними тарифами за послуги ЖКГ. Замість компенсації «Нафтогазу» з бюджету, борги цієї компанії перекладуть на плечі усіх громадян України».

Коментуючи передбачене в проекті бюджету зростання запозичень наступного року, голова Комітету Верховної Ради відзначила: «У 2011 році державний борг зросте ще на 30 млрд. грн. Тобто тенденція зростання запозичень триває. Як брали в 2009-му гроші у борг, як брали у 2010-му, так само збираються брати і в 2011 році», - констатувала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, з такими підходами до створення бюджету збалансувати економіку не вдасться. «Проте, є можливість розв`язати основні проблеми – головне мати для цього бажання і проявити політичну волю», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.