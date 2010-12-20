Ляшко образився, що його «зняли» через Януковича

Позафракційний депутат Олег Ляшко заявляє, що його привітання, розміщені на сіті-лайтах у центрі столиці, були демонтовані за вказівкою адміністрації президента.

Про це повідомляє прес-служба депутата.

"В мене є інформація, що команда про демонтаж поступила безпосередньо з адміністрації президента", - заявив Ляшко.

"Рекламні площі з розміщеними на них моїми новорічними вітаннями були оплачені на місяць вперед - з 15 грудня по 15 січня, проте більшість з них були зняті вже на третій день", - уточнив депутат.

Він уточнив, що 17-го грудня, деякі сіті-лайти були демонтовані і на їх місці з’явилися вітання з новим роком президента України.

Він наголосив, що "нинішня влада все активніше дрейфує в бік тотального наступу на демократію та свободу слова, повертаючи країну в роки "кучмізму", коли опозицію не допускали ані в пресу, ані на телебачення".

"Сьогодні опозиційним політикам вже навіть не дозволяють привітати людей зі святами - не дивлячись навіть на те, що своє привітання я розміщував суто на комерційній основі, а не за державний кошт, як робить це Янукович", - додав він.

Українська правда