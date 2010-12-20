Голова Хмельницької облради: територіальна реформа потрібна «ще вчора»

Голова Хмельницької обласної ради Микола ДЕРИКОТ вважає, що Україні конче потрібно проводити територіальну реформу.

Про це він сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.

“Я давно виступаю за здійснення територіальної реформи у два етапи. Перший - об’єднання сільських рад. Не може сільрада складатися з 200 людей, вона не самодостатня. Необхідно укрупнити її до 5 тисяч осіб”, - сказав М.ДЕРИКОТ.

За його словами, другий етап реформи - створення загальноосвітніх округів.

“На Хмельниччині діють школи, де навчається до 20 школярів. Але їх неможливо закрити, бо на це відсутня згода громади. Селяни не розуміють, що освітня конкурентність - це перепустка до солідного вищого навчального закладу”, - пояснив голова облради.

М.ДЕРИКОТ резюмував, що впроваджувати територіальну реформу “варто було ще вчора”.