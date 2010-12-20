Бютівець підкинув бюджетникам ідею - «штрафувати» владу

Народний депутат, заступник голови фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій ШКІЛЬ вважає, що працівники бюджетної сфери мають вимагати від держави відсотки за боргами із заробітної плати у відповідь на введення пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги.

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті БЮТ коментарі А.ШКІЛЯ.

А.ШКІЛЬ нагадав, що Верховна Рада відновила стягнення пені за прострочення оплати житлово-комунальних послуг з 1 січня 2011 року. Таким чином, за його інформацією, починаючи з 1 січня усім, хто не встиг вчасно розрахуватися за житлово-комунальні послуги, буде нараховуватися пеня у розмірі 0,1% від суми боргу за кожен день затримки. Тобто, за місяць буде набігати 3%, а за рік – 36% від суми боргу.

«Щоправда, влада не пояснила людям, яким чином їм вчасно платити за квартиру, якщо, за офіційними даними Держкомстату, загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в Україні складає нині 1,55 млрд. грн.», - заявив А.ШКІЛЬ.

«Бюджетники, які місяцями не бачать зарплати, повинні виставити нинішньому уряду - за аналогією з прийнятим законом - штраф у розмірі 36% річних від заборгованої державою суми – як це влада зробила із тими, хто не в змозі вчасно платити за житлово-комунальні послуги А якщо в АЗАРОВА не вистачить грошей – нехай продає президентські вертольоти або скорочує фінансування урядової лікарні «Феофанія», на яку в бюджеті-2011 виділено 200 мільйонів гривень”, - вважає народний депутат.

Крім того, А.ШКІЛЬ зазначив, що влада не нагадала громадянам, що з квітня 2011 року природний газ для населення подорожчає ще на 50%, й ще на 50% - в вересня того ж року.

“Тобто, з людей влада гроші дере, але свої борги людям повертати не поспішає”, - заявив А.ШКІЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня ц.р. Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за невчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги», що передбачає з 1 січня 2011 року нарахування пені населенню за невчасну оплату ЖКП.

Законом припиняється дія закону, яким було встановлено заборону на нарахування пені за невчасне внесення квартплати і плату за житлово-комунальні послуги.

У прийнятому законі передбачено, що нарахування і стягування пені за невчасне внесення плати за ЖКП здійснюється на суму заборгованості, яка утворилася з 1 січня 2011 року.

Раніше експерти зазначали, що пеня за невчасну оплату житлово-комунальних послуг була скасована в 90-х роках минулого сторіччя, і тоді законом передбачалося, що ця норма може бути відновлена у випадку, якщо будуть погашені борги громадянам з виплати заробітної плати.