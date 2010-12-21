Янукович призначив нових голів Львівської та Тернопільської ОДА

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив нових голів Львівської та Тернопільської обласних державних адміністрацій.

Про це йдеться в указах В.ЯНУКОВИЧА від 21 грудня, оприлюднених на сайті глави держави.

Зокрема, Президент призначив Михайла ЦИМБАЛЮКА головою Львівської ОДА, звільнивши з цієї посади Василя ГОРБАЛЯ.

Також глава держави призначив Валентина ХОПТЯНА головою Тернопільської ОДА, звільнивши з цієї посади М.ЦИМБАЛЮКА.

До призначення губернатором В.ХОПТЯН працював головою Підволочиської районної державної адміністрації Тернопільської області.