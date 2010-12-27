Стосовно Луценка порушено ще одну кримінальну справу

Генеральна прокуратура порушила стосовно екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури України.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ю.ЛУЦЕНКУ пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіния державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) та ч. З ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

Ю.ЛУЦЕНКА було затримано в неділю, 26 грудня, підрозділом СБУ «Альфа» біля його будинку.

Наразі екс-міністра утримують в слідчому ізоляторі СБУ, розташованому в Аскольдовому провулку в Києві.