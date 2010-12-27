Луценка «закрили» за те, що забагато говорив про мертвих проституток?

11:54, 27 грудня 2010
Політика
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"Паплюжив органи прокуратури"

У прокуратурі вважають, що екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, даючи інтерв’ю засобам масової інформації, таким чином перешкоджав слідству і спаплюжив органи прокуратури.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела у Печерському районному суді Києва, що розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними видання, прокурор по обвинуваченню екс-міністра заявив про те, що засідання суду не має відношення до його затримання, яке сталося 26 ГРУДНЯ.

За словами прокурора, йдеться про зміну запобіжного заходу з підписки про невиїзд на затримання у рамках справи про водія екс-міністра Леоніда ПРИСТУПЛЮКА про заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.

Як зауважив прокурор, Ю.ЛУЦЕНКО ухиляється від слідства. Також екс-міністру закидають те, що він дав інтерв`ю агентству УНІАН і тижневику "Дзеркало тижня", що нібито спричиняло перешкоди слідству та паплюжило органи прокуратури.

Ю.ЛУЦЕНКО дав інтерв’ю УНІАН 16 грудня 2010 року. Повний текст інтерв’ю читайте тут

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