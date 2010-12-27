У МЗС запевняють, що з Бібліотекою української літератури все в порядку

Культурно-просвітницька робота Бібліотеки української літератури в Москві не припинялася, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Як ідеться у коментарі департаменту, Міністерство закордонних справ України ретельно відслідковує розвиток ситуації навколо Державного закладу культури міста Москви “Бібліотека української літератури”. Посольство України в Російській Федерації перебуває у постійному контакті з керівництвом бібліотеки та залученими у цю справу російськими органами влади.

У зв’язку з повідомленнями про нібито закриття бібліотеки сьогодні співробітники посольства зв’язалися з керівництвом цього закладу, яким було підтверджено, що, незважаючи на вилучення слідчими органами низки видань, жодної книги, яка б входила до федерального списку екстремістських матеріалів, що ведеться Міністерством юстиції РФ відповідно до статті 13 Федерального закону „Про протидію екстремістській діяльності”, у фондах бібліотеки виявлено не було.

Як повідомлено керівництвом бібліотеки, у зв’язку з продовженням перевірок Управлінням культури Центрального адміністративного округу міста Москви видано наказ про тимчасове призупинення роботи читацького та абонентського залів з метою уникнення зайвих незручностей для відвідувачів.

Водночас, культурно-просвітницька роботи бібліотеки не припинялася, зокрема, до кінця цього року та на початку наступного року відбудуться усі раніше заплановані літературні читання, презентації та інші просвітницькі заходи. Усі заплановані до Новорічних та Різдвяних свят заходи для української громади Москви, в тому числі і у рамках діючої на базі бібліотеки української недільної школи, також відбудуться за планом.

Українська сторона вважає для себе пріоритетом збереження та розвиток Бібліотеки української літератури в Москві як важливого осередку культурно-просвітницького життя двохсоттисячної української громади в російській столиці. МЗС розраховує, що в своїх діях щодо Бібліотеки представники органів російської влади всіх рівнів виходитимуть з необхідності якісного задоволення освітньо-культурних потреб етнічних українців, що мешкають в Росії, йдеться у повідомленні.