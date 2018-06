22 січня стане іспитом для української опозиції?

Лідер громадянського об`єднання "Новий Київ", голова Соціально-християнської партії Зорян ШКІРЯК закликає усіх опозиційних політиків, а також патріотично налаштованих і небайдужих до процесів, що відбуваються в країні громадян, підтримати акцію опозиції, заплановану на 22 січня, День соборності України.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби З.ШКІРЯКА.

"Ми приєднуємося до Юлії ТИМОШЕНКО і закликаємо всіх опозиційних політиків, лідерів політичних партій, як парламентських, так і позапарламентських, лідерів громадських організацій і громадянських рухів, представників різних соціальних груп, усіх, кому небайдужа доля і майбутнє України, зібратися разом 22 січня і відсвяткувати День Соборності України на Майдані Незалежності», - заявив З.ШКІРЯК.

На його думку, у цей історичний для нашої країни день українці повинні продемонструвати владі, “що в нас є громадянське суспільство, є патріоти, є ті, кого не можна залякати політичними репресіями, арештами, судами і побиттям”.

Крім того, лідер "Нового Києва" висловив переконання, що 22 січня також стане іспитом для української опозиції.

“Гадаю, що це буде "лакмусовий папірець", який виразно покаже суспільству who is who, і відокремить “зерна від лузги” в опозиційному таборі. Адже ні для кого не секрет, що у нас є дві опозиції. Одна - реальна опозиція, якій трощать голови, яку заарештовують, тягають по судах і допитах. І є "своя" опозиція, ручна, обласкана владою, узгоджена особисто з ЯНУКОВИЧЕМ, Кабміном і АП. Сподіваюся, що 22 січня український народ отримає відповідь і на це питання", - зазначив З.ШКІРЯК.

Він наголосив, що в умовах абсолютної закритості влади, “коли країна впевнено рухається до тоталітаризму”, тільки спільні, консолідовані, об`єднані дії усіх опозиційних сил зможуть ефективно впливати на процеси, що відбуваються в державі.

"Я прекрасно розумію, що суспільство зараз ще не готове переходити в активну фазу боротьби за свої права і свободи. Люди розчаровані, деморалізовані, в більшості своїй не активні. Проте, наше завдання розповісти, переконати і, врешті-решт, підготувати людей до того, що тільки разом, свідомо вийшовши на масштабні протести по всій країні, ми зможемо захистити себе, своїх дітей і нашу країну від владного свавілля, що панує сьогодні в Україні», - сказав З.ШКІРЯК.

Він також заявив, що, враховуючи усі останні і майбутні кроки влади, впевнений, що з кожним днем протестні настрої в українському суспільстві зростатимуть в арифметичній прогресії.

Крім того, З.ШКІРЯК зазначив, що у разі блокування владою можливості проведення акції опозиції в День соборності України на Майдані Незалежності, мітинг може відбутися на Софійській площі столиці.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня екс-прем`єр-міністр України, лідер партії "Батьківщина" Ю.ТИМОШЕНКО закликала всіх українців, яким небайдужа доля країни, прийти 22 січня на Майдан Незалежності в Києві і відсвяткувати День соборності.