ГПУ заборонила пускати Гримчака і Донія у СІЗО до Луценка

Слідчий Генеральної прокуратури України Сергій ВОЙЧЕНКО заборонив народним депутатам України Юрію ГРИМЧАКУ та Олесю ДОНІЮ відвідувати у Лук’янівському СІЗО екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії «Народна самооборона», про це йдеться у листі слідчого на запит цих депутатів про можливість відвідувати заарештованого Ю.ЛУЦЕНКА.

За інформацією прес-служби, у своїй відповіді слідчий вказує, що «відповідно до ст. 101 Конституції, парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює Уповноважений ВР з прав людини».

Також С.ВОЙЧЕНКО зазначає, що така перевірка умов утримання Ю.ЛУЦЕНКА під вартою була здійснена 28 грудня, скарг від обвинуваченого не надійшло.

«Враховуючи вищевказане, надання дозволу на відвідування обвинуваченого ЛУЦЕНКА Ю.В. в Київському слідчому ізоляторі з метою перевірки умов дотримання не є можливим», - наголосив слідчий і порадив народним депутатам звернутися за інформацією про умови утримання Ю.ЛУЦЕНКА у СІЗО до омбудсмана чи київської прокуратури.

Коментуючи цю відповідь, О.ДОНІЙ зазначив, що «слідчий ВОЙЧЕНКО своєю відмовою ще раз підтвердив, що справа ЛУЦЕНКА має замовний політичний характер. Бо нормальна аргументація про те, чому не можуть нардепи зайти в слідчий ізолятор до людини, яка звинувачується в тому, що неправильно нарахувала пенсію своєму водієві, так і не надійшла”.

При цьому він додав, що "є всі ознаки координації дій як мінімум трьох силових структур - МВС, СБУ і судової системи. А це значить, що рішення ухвалюється тим органом, хто може координувати їх дії, керувати ними. Відповідно, судом не враховується ніяке аргументування юридично-правового характеру, і ніяка система захисту в суді не може привести до успіху. Якщо це політична справа, значить, і захист повинен бути політичним», - наголосив політик.

Як повідомлялося, 30 грудня О.ДОНІЙ та Ю.ГРИМЧАК побували біля стін Лук’янівського СІЗО, де зараз перебуває заарештований Ю.ЛУЦЕНКО. Тоді слідчий С.ВОЙЧЕНКО повідомив, що самостійне рішення про дозвіл на відвідування Ю.ЛУЦЕНКА без узгодження він прийняти не може.

Довідка УНІАН. 5 січня 2011 року Апеляційний суд міста Києва залишив екс-міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА під вартою, визнавши таким чином правильність рішення Печерського районного суду столиці від 27 грудня минулого року, за рішенням якого Ю.ЛУЦЕНКУ було змінено міру запобіжного заходу з підписки про невиїзд на арешт.

Як зазначається в ухвалі, суд не знайшов достатніх підстав для взяття під сумнів рішення суду першої інстанції. Крім того, Апеляційний суд Києва врахував тяжкість скоєного Ю.ЛУЦЕНКОМ злочину та його поведінку.