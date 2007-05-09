«Пакт Ющенка-Януковича: дорожня карта або друге дихання кризи?» Круглий стіл у Києві

14-30- Круглий стіл на тему: «Пакт Ющенко-Януковича: дорожня карта або друге дихання кризи?». Учасники: Олександр Баранівській, СПУ; Леонід Грач, КПУ; Тарас Чорновіл, Партія Регіонів; Рефат Чубаров, «Наша Україна»; Андрій Шкіль, БЮТ (українське представництво РІА «Новости», вул. Станіславського, д.3, к.50). Телефони: 279-56-35, 279-87-73. Вхід за редакційними посвідченнями.

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