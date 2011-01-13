Чехія офіційно підтвердила надання політичного притулку Данилишину

Екс-міністр економіки України Богдан Данилишин одержав політичний притулок в Чехії, повідомляє Чеське інформагентство ЧТК з посиланням на директора Департаменту у справах біженців і міграційної політики МВС Чехії Томаша Гайшмана.

"Міністерство внутрішніх справ Чехії вирішило надати йому (Данилишину) політичний притулок. Офіційне рішення ухвалене", - повідомив ЧТК директор профільного департаменту країни.

Проте Данілішин досі перебуває під вартою.

За словами прес-секретаря Празького міського суду, рішення про звільнення з-під варти Данилишина має тепер ухвалити прокуратура.