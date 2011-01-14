ГПУ: обласні прокуратури не повинні бути відділами обладміністрацій

Заступник генерального прокурора України Віктор ЗАНФІРОВ заявляє, що у Генпрокуратурі вважають неприпустимим "перетворення апаратів прокуратур областей у структурні відділи обладміністрацій чи облрад".

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЗАНФІРОВ заявив учора на засіданні колегії прокуратури Житомирської області.

За його словами, на засіданні колегії Генеральної прокуратури наприкінці грудня минулого року було визначено пріоритети, завдання та шляхи їхнього ефективного вирішення, якими прокурорам слід керуватися у роботі.

"Зокрема, принциповими є вимоги до здійснення прокурорами своїх повноважень на засадах незалежності, суворого дотримання законності. Закон повинен бути єдиним для всіх – це вимога і Президента України, і генерального прокурора України. У контексті цього є неприпустимим перетворення апаратів прокуратур областей у структурні відділи обладміністрацій чи облрад. Прокуратура – самостійна структура, яка здійснює нагляд за додержанням законів", - сказав заступник генпрокурора.

Як сказав В.ЗАНФІРОВ, цього року планується поліпшити діяльність апарату прокуратур областей, зокрема, галузевих відділів та управлінь. Також, за його словами, зросте роль зональних прокурорів.

В.ЗАНФІРОВ звернув увагу і на роботу з кадрами та висунув вимогу частіше застосовувати дострокове атестування працівників, які не виконують своїх обов’язків.