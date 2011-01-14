Янукович просить Арбузова визначитися з долею проблемних банків

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ очікує від голови Національного банку України Сергія АРБУЗОВА пропозицій, спрямованих на вжиття заходів з відновлення довіри громадян до банківської системи держави.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому глава держави наголосив сьогодні під час засідання Керуючої ради Комітету з економічних реформ.

В.ЯНУКОВИЧ констатував, що у 2010 році почала відновлюватися довіра людей до банківської системи.

«Треба продовжити роботу в цьому напрямку і визначитися щодо подальшої долі проблемних фінансових установ, а також окреслити стратегію розвитку державних банків. Я чекаю від нового керівництва, від пана АРБУЗОВА пропозицій у цьому напрямку», - заявив Президент.