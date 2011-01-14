У Міноборони занервували: 90-95% української зброї йде на експорт

90% озброєння і військової техніки Збройних сил України є морально та фізично застарілими.

Про це заявив головний інспектор Міністерства оборони України Валерій ФРОЛОВ в інтерв’ю журналу “Військо України” (№12 за 2010 рік).

Він констатував, що за 19 років незалежності на озброєння ЗСУ прийнято лише 93 нових та модернізованих зразків озброєння та військової техніки (ОВТ), що були створені на вітчизняних підприємствах оборонно-промислового комплексу.

Головний інспектор Міноборони наголосив, що це є незначний показник.

“При цьому кількісний показник всього обсягу новітнього та модернізованого ОВТ сьогодні не перевищує 10%; решта 90% є морально та фізично застарілими, що потребує закупівлі новітніх або модернізації старих зразків”, - сказав В.ФРОЛОВ.

Окрім цього, за його словами, “є підстави стверджувати, що далеко не вся номенклатура ОВТ, яка потрібна Збройним силам України, може сьогодні випускатися підприємствами вітчизняного оборонно-промислового комплексу (ОПК)”.

“Також не може не турбувати той факт, що 90-95% загального обсягу виробництва продукції на підприємствах вітчизняного оборонно-промислового комплексу йде на експорт. Безумовно, що валютні надходження до бюджету України від продажу зброї є суттєвими і досить необхідними для держави. Не спростовуючи таку позицію, однак зазначимо: наявний критичний стан ОВТ українського війська вимагає зовсім іншого зосередження основних зусиль національного ОПК – на його переозброєнні”, - резюмував представник військового відомства.