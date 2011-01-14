Литвин тепер боїться зливів компромату і зведення політичних рахунків
Спікер про закон про публічну інформацію
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН розраховує, що ухвалений закон про доступ до публічної інформації не буде використовуватися для зведення політичних рахунків.
Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «Рада».
Оцінюючи схвалений закон про доступ до публічної інформації, він зауважив, що, за великим рахунком, «відкривати вже більше нічого».
В.ЛИТВИН вважає, що журналісти дуже часто працюють як дослідники і знають наперед, що буде, а не те, що вже відбулося. «Проблема в іншому – яка реакція буде на ту чи іншу інформацію і наскільки у нас приживеться чесність, і чи не буде використовуватися інформаційне кілерство для зведення політичних рахунків», - сказав він.
Голова ВР наголосив, що в цьому контексті потрібно говорити про взаємну відповідальність влади та журналістів.
Як зауважив спікер, дуже часто відбувається «так званий злив компромату на опонентів і дуже часто перемагає замовна робота в цьому напрямі». При цьому, за словами В.ЛИТВИНА, є і журналісти, які віддано діють відповідно до чинного законодавства.