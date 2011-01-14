Литвин тепер боїться зливів компромату і зведення політичних рахунків

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН розраховує, що ухвалений закон про доступ до публічної інформації не буде використовуватися для зведення політичних рахунків.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «Рада».

Оцінюючи схвалений закон про доступ до публічної інформації, він зауважив, що, за великим рахунком, «відкривати вже більше нічого».

В.ЛИТВИН вважає, що журналісти дуже часто працюють як дослідники і знають наперед, що буде, а не те, що вже відбулося. «Проблема в іншому – яка реакція буде на ту чи іншу інформацію і наскільки у нас приживеться чесність, і чи не буде використовуватися інформаційне кілерство для зведення політичних рахунків», - сказав він.

Голова ВР наголосив, що в цьому контексті потрібно говорити про взаємну відповідальність влади та журналістів.

Як зауважив спікер, дуже часто відбувається «так званий злив компромату на опонентів і дуже часто перемагає замовна робота в цьому напрямі». При цьому, за словами В.ЛИТВИНА, є і журналісти, які віддано діють відповідно до чинного законодавства.