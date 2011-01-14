Прокуратурі підказують, куди витратити виділений з бюджету мільярд

Збільшення на 1 млрд. грн. фінансування прокуратури виявиться марнотратством, якщо правоохоронці не витратять ці кошти на закриття казино.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив народний депутат України Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ, коментуючи підписання Президентом закону, що посилює відповідальність за організацію грального бізнесу.

(Нагадаємо, 12 січня Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення законодавства про заборону грального бізнесу в Україні”. Ним передбачено, що застосування фінансових санкцій здійснюється за рішенням суду, ухваленого за позовом органів міліції та/або органів державної податкової служби. Крім того, Кримінальний кодекс доповнено статтею 203-2 такого змісту: “Зайняття гральним бізнесом – карається штрафом від десяти до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 2. Ті самі дії, якщо вони були вчинені особою, раніше судимою за зайняття гральним бізнесом, – караються обмеженням волі на строк до п’яти років”).

За словами Д.ВЕТВИЦЬКОГО, «зараз у правоохоронців є достатньо повноважень, аби виконати закон і закрити всі заклади грального бізнесу, а організаторів - посадити за грати».

При цьому депутат відзначив, що «хоча підписаний Президентом закон про запровадження кримінальної відповідальності для організаторів грального бізнесу є плагіатом, адже ідентичний законопроект я подавав ще 2009 року, у будь-якому випадку найголовніше те, що таку відповідальність все ж таки запровадили».

Водночас, нагадав Д.ВЕТВИЦЬКИЙ, в бюджеті на 2011 рік уряд майже на 1 млрд. грн. збільшив фінансування прокуратури. На переконання депутата, «у той час, коли більшість людей отримали з бюджету облизня, таке неадекватне фінансування може бути виправдане тільки у одному випадку – якщо прокуратура витратить цей мільярд, відібраний у пенсіонерів та дітей, на те, аби раз і назавжди закрити нелегальний гральний бізнес у нашій країні, який продовжує паразитувати на горі українців та виймає з кишень пересічних українців мільярди гривень».

Інакше, на переконання Д.ВЕТВИЦЬКОГО, «збільшення фінансування прокуратури з 1 млрд. 217 млн. до 2 млрд. 201 млн. виявиться марнотратством».