Могильов обіцяє вільний проїзд на акції протесту 17 і 22 січня

Міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ пояснює, що розпорядження про посилення безпеки громадян під час заявлених опозицією акцій протесту 17 і 22 січня видано з метою уникнення можливих провокацій, і запевняє, що міліція не перешкоджатиме приїзду громадян на ці заходи.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві А.МОГИЛЬОВА.

“Завдання і обов’язок міліції - дбати про дотримання правопорядку під час масових заходів, про те, щоб запобігати можливим провокаціям. У зв’язку з тим, що Міністерство внутрішніх справ отримало інформацію про можливі провокації під час громадських акцій, запланованих на 17 та 22 січня, наш обов’язок - зробити все, щоб захистити безпеку громадян”, - наголосив він.

Саме з цією метою, пояснив А.МОГИЛЬОВ, “було видане розпорядження, реалізація якого має одну мету - захистити безпеку громадян”.

“Трактувати це розпорядження як таке, що начебто має перешкодити громадянам приїжджати на будь-які масові акції – це провокація, свідоме перекручування фактів і намагання створити штучний ажіотаж навколо теми запланованих опозицією протестів. Я розцінюю подібні заяви як безвідповідальні і антигромадянські”, - заявив міністр внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ, посилаючись на вказівку МВС, яка є у його розпорядженні, заявив, що міністерство планує ряд заходів щодо недопущення із регіонів до столиці автобусів з мітингувальниками на акції, які відбудуться 17 та 22 січня.

За словами Є.ЗАХАРОВА, 17 січня у Києві з ініціативи політичних партій, рухів, громадських організацій заплановано проведення акції протесту з вимогою закриття кримінальних справ проти активістів податкового Майдану.

Також, як повідомив правозахисник, 22 січня відзначається День Соборності України, і з ініціативи представників ВО ”Батьківщина” та інших політичних організацій заплановано проведення альтернативних заходів.

У зв’язку з цим МВС планує «узяти на контроль отримання інформації щодо виїзду організованих груп та окремих громадян до столиці держави», сказав Є.ЗАХАРОВ.

Серед іншого, згідно з отриманою правозахисниками інформацією, планується «вжити заходів щодо недопущення виїздів технічно несправного автотранспорту, призначеного для перевезення учасників заходів».

Сьогодні, 14 січня, А.МОГИЛЬОВ заявив, що в МВС мають інформацію про те, що 22 січня в Києві планується «кровопролиття».

За словами міністра, «у нас є інформація, що 22 числа акція протесту планується – планується кровопролиття в місті Києві». Він додав, що готується акція з тим, «щоб потім перед усім світом показати, що твориться в Україні».

Раніше екс-прем`єр-міністр України, лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО закликала усіх українців, яким небайдужа доля країни, прийти 22 січня на Майдан Незалежності в Києві і відсвяткувати День соборності.