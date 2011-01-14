Львів: нині переслідують націоналістів, а завтра прийдуть за нами

Сьогодні у Львові відбулася акція протесту проти арештів членів організації «Тризуб» та ВО «Свобода» у справі про підрив пам‘ятника Сталіну у Запоріжжі.

Як передає кореспондент УНІАН, близько сотні молодих людей, представників різних громадських молодіжних організацій Львова, зібралися на площі Григоренка біля Головного управління МВС у Львівській області, вимагаючи звільнення членів націоналістичних організацій.

Учасники пікету тримали плакат з написом «Свободу націоналістам!», скандуючи гасла: «Ні - політичним репресіям!», «Ні - поліцейській державі!», «Слава Україні!» та «Свободу політв’язням!».

Учасники пікетування висловили переконання, що затримання українських націоналістів є початком політичних репресій проти націоналістів, і влада руками МВС зводить рахунки з політичними опонентами.

Вони звернулися до МВС з вимогою надати інформацію, де саме утримують затриманих націоналістів, за якими статтями Кримінального кодексу їм хочуть висунути обвинувачення. Також вони вимагали надати можливість зв’язатися із затриманими рідним.

Організатори пікетування, якими виступили представники руху «Автономний опір», передали в обласне управління міліції лист до міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА з вимогою «притягнути до відповідальності працівників міліції, які під час проведення арештів і обшуків грубо порушували закон України і права людини, не допускали до заарештованих адвокатів, не повідомляли про їх місцезнаходження родичів».

Як зазначив у коментарі УНІАН присутній на пікетуванні Львівський міський командир організації «Тризуб» ім. С.Бандери Юрій ПАЛІЙ, «незаконно затримали дев‘ять членів «Тризубу», з яких один зі Львівщини, і ми домагатимемося їх звільнення і зняття всіх обвинувачень».

Те, що деякі учасники пікетування були з масками на обличчях, організатори пояснили тим, що вони побоюються політичних репресій.

Учасники пікетування зазначили Радіо Свобода, що владі не вдасться усім закрити рот, бо – завдяки інтернету – вони здатні мобілізуватись на серйозний протест. Оскільки, за їхніми словами, не можна байдуже спостерігати за необґрунтованими арештами у державі.