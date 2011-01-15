"Репортери без кордонів" засуджують міліцейський рейд до журналістки

«Репортери без кордонів» засуджують міліцейський рейд на київський будинок журналістки блогера Олени БІЛОЗЕРСЬКОЇ, що відбувся 12 січня і в результаті якого у неї було незаконно вилучену всю техніку, включаючи фото- і відеокамери, комп’ютери, мобільні телефони та інше професійне обладнання.

Про це йдеться у прес-релізі цієї організації, переданому УНІАН.

«Репортери без кордонів» зазначають, що за даними міліції, підставою для проведення обшуку стало те, що О.БІЛОЗЕРСЬКА брала участь у розповсюдженні через Інтернет відео, де зафіксовано підпал одного з київських офісів Партії регіонів. Але стаття 17 Закону "Про державну підтримку ЗМІ і соціальний захист журналістів" визначає: "Службова діяльність журналіста не може бути підставою для його арешту, затримання, а також вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених ним матеріалів і технічних засобів, якими він користується у своїй роботі".

В повідомленні також йдеться, що О.БІЛОЗЕРСЬКІЙ, чий будинок уже двічі обшукували минулого року, не дозволили навіть зателефонувати адвокату під час цього обшуку, який продовжувався більше шести годин. Її батьків допитала міліція зранку під час обшуку, а саму її було допитано увечері того ж дня.

Нарешті, міліція погодилась повернути журналістці її мобільний телефон, принтер, і сканер, але у них досі знаходяться її комп’ютери, фото- та відео-камери, зазначають «Репортери без кордонів».

«Ми глибоко шкодуємо що з БІЛОЗЕРСЬКОЮ знову поводяться як з підозрюваною, коли вона лише інформувала суспільство як журналіст», - заявляють «Репортери без кордонів». «Ми закликаємо українську міліцію поважати закон і повернути журналістці її професійне обладнання. Їх дії становлять серйозну загрозу свободі ЗМІ, і, здається, направлені на залякування журналістів і заохочення їх до самоцензури», - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, обшук у О.БІЛОЗЕРСЬКОЇ було проведено у рамках розслідування підпалу київського офісу Партії регіонів 31 грудня. О.БІЛОЗЕРСЬКА, яка часто передає інформацію про акції протесту та заворушення, отримала емейл з посиланням на відео, викладене на Youtube. На відео видно, як двоє молодих людей кидають пляшку із, швидше за все, коктейлем Молотова, у вікна будівлі. Вона виставила посилання на своєму блозі. У той же час О.БІЛОЗЕРСЬКА засудила цей напад.

*** Україна посіла 131 місце серед 178 країн у щорічному Світовому рейтингу свободи слова “Репортерів без кордонів”. Це на 42 позиції нижче, ніж у попередньому році.