Тимошенко кличе всіх на Софійську площу

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО закликає всіх громадян прийти 22 січня на Софійську площу Києва для святкування Дня Соборності України.

Як передає кореспондент УНІАН, з таким закликом Ю.ТИМОШЕНКО звернулась сьогодні перед черговим відвідуванням Головного управління Генеральної прокуратури з розслідування особливо важливих справ.

«22 січня біля Софійського собору буде святкуватися велике свято – День Соборності України. Це день, коли 22 січня 1919 року об’єдналися Східна і Західна Україна. Ми вважаємо, що це знаковий день для України, і ми хочемо запросити всіх людей доброї волі, людей, які не здаються, не згинаються, готові боротися, запросити на Софійський майдан», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, акція розпочнеться о 14.00. «Я глибоко переконана, що тільки об’єднавшись всіма частинами України, всіма частинами нашого народу, ми зможемо протидіяти тій небезпечній політиці, яка зараз втілюється в життя новою владою», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що зараз усі громадяни України мають однакові проблеми незалежно від свого місця проживання – працівники бюджетної сфери, пенсіонери, шахтарі. «Ми не дозволимо нас ділити, тому що ми єдиний народ, який готовий постояти за свої права, за свободу, за справедливість, за все, що нам так дорого і все, що нам цінно», - резюмувала Ю.ТИМОШЕНКО.